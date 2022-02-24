Оккупанты обстреляли больницу в Угледаре, есть погибшие и раненые

Под обстрел российских оккупантов попала больница в Угледаре Донецкой области. Об этом сообщает глава Донецкой ОГА Павел Кириленко.



«В Угледаре российские оккупационные войска убили 4 и ранили 10 гражданских – снаряды оккупантов попали в местную больницу. Среди раненых – 6 медиков. Состояние раненых разной степени тяжести», - говорится в сообщении.

Рано утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин начал войну против Украины. Российские войска наносят удары по всей территории страны, под удары попали аэропорты, аэродромы, военные базы, военные склады, телебашни.

Трое гражданских лиц погибли в Угледаре Донецкой области в результате обстрела. Об этом сообщается в оперативной информации МВД Украины.



В результате вражеской атаки в Донецкой области есть жертвы среди мирного населения, повреждены дома, отсутствует водо- и газоснабжение.



Три мирных жителя погибли в поселке Покровское под Мариуполем в результате российской агрессии.