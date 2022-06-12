В оккупированном Бердянске утром прогремели взрывы

Сегодня утром в оккупированном Бердянске Запорожской области прогремели три мощных взрыва. В результате часть города осталась без света. Об этом сообщают местные жители в соцсетях.



По предварительной информации, один из взрывов произошел на электроподстанции.



«Три взрыва и полгорода без света. Празднование дня России началось», — пишут в соцсетях.

Оккупационная власть Бердянска подтвердила ЧП на подстанции, однако они утверждают, что произошло «короткое замыкание».



«Сегодня около 5 утра на трансформаторной подстанции Бердянска произошло короткое замыкание, в результате которого загорелся и вышел из строя один из трансформаторов. Экстренными службами пожар был оперативно потушен», — говорится в сообщении «администрации» города.



Накануне мэр Энергодара заявил о готовящихся провокациях со стороны оккупантов в Запорожской области 12 июня на день России.