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В оккупированном Бердянске утром прогремели взрывы

12 июня 2022, 09:27

В оккупированном Бердянске утром прогремели взрывы

Сегодня утром в оккупированном Бердянске Запорожской области прогремели три мощных взрыва. В результате часть города осталась без света. Об этом сообщают местные жители в соцсетях.

По предварительной информации, один из взрывов произошел на электроподстанции.

«Три взрыва и полгорода без света. Празднование дня России началось», — пишут в соцсетях.

Оккупационная власть Бердянска подтвердила ЧП на подстанции, однако они утверждают, что произошло «короткое замыкание».

«Сегодня около 5 утра на трансформаторной подстанции Бердянска произошло короткое замыкание, в результате которого загорелся и вышел из строя один из трансформаторов. Экстренными службами пожар был оперативно потушен», — говорится в сообщении «администрации» города.

Накануне мэр Энергодара заявил о готовящихся провокациях со стороны оккупантов в Запорожской области 12 июня на день России.

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