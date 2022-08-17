Україна виплатить допомогу 153 звільненим із полону

17 серпня 2022, 21:01

Україна виплатить допомогу 153 звільненим із полону

Міжвідомча комісія з розгляду питань, пов'язаних із визнанням осіб такими, що були позбавлені волі внаслідок збройної агресії проти України, вирішила надати виплати ще 153 українцям. Про це повідомляє прес-служба Мінреінтеграції.

У відомстві уточнили, що ці люди опинилися у полоні у різні роки з 2014 року і були звільнені або досі незаконно утримуються загарбниками.

Так, 100 українців визнано комісією позбавленими волі внаслідок збройної агресії РФ. 51 із них вдалося звільнити вже після 24 лютого 2022 року. Усім їм виплатять одноразову грошову допомогу у розмірі 100 тисяч гривень.

Також повідомляється, що комісія призначила виплати по 100 тисяч гривень на правову допомогу 53 сім'ям незаконно ув'язнених українців, які утримуються за ґратами окупаційною адміністрацією чи органами влади РФ через їхню громадську, політичну чи професійну діяльність.

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