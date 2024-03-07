Великобританія дасть Україні 10 тисяч дронів: серед них і морські, які вже били по Чорноморському флоту РФ

Великобританія поставить в Україну понад 10 тисяч дронів протягом 2024 року. Про це заявив міністр оборони Грант Шаппс під час зустрічі із президентом України Володимиром Зеленським у Києві.



«Сьогодні Великобританія посилює підтримку України, надаючи повний пакет у розмірі 325 млн фунтів стерлінгів на новітні безпілотники, щоб допомогти у боротьбі з незаконним вторгненням Путіна. Інвестиції, в рамках яких буде поставлено понад 10 тисяч дронів для Збройних сил України, дозволять використовувати провідні світові оборонні підприємства Великобританії для доставлення Україні нових передових безпілотників протягом 2024 року», — сказав Шаппс, якого цитує пресслужба.



Як повідомляється, пакет дронів, що надається Україні, увійдуть безпілотні літальні апарати FPV, безпілотники-камікадзе, а також спостережні і морські дрони.



За словами Шаппса, Україну буде посилено «новими передовими безпілотниками, які надходять безпосередньо від провідних оборонних підприємств Великобританії — прямо із заводів на передову. Я закликаю міжнародних партнерів приєднатися до Великобританії у цих зусиллях».



Як зазначається у пресрелізі, завдяки британській зброї ЗСУ змогли знищити майже 30% Чорноморського флоту Росії.



«Оскільки понад 100 мільйонів фунтів стерлінгів із цього пакету буде витрачено на морські можливості, Україна продовжить переламувати ситуацію в Чорному морі», — зазначено у повідомленні.



Після засідання Контактної групи з оборони України під керівництвом США у лютому Шаппс оголосив, що Великобританія разом з Латвією очолять міжнародну коаліцію для допомоги Україні в галузі безпілотників.