Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Алчевськ

У Москві катаною зарізали колишнього начальника окупаційної «міліції» Краматорська та ставленика Стрєлкова

11 червня 2024, 18:04

У Москві катаною зарізали колишнього начальника окупаційної «міліції» Краматорська та ставленика Стрєлкова

Ексначальник окупаційної «міліції» Краматорська Денис Безпроскурний. Фото: відкриті джерела Ексначальник окупаційної «міліції» Краматорська Денис Безпроскурний. Фото: відкриті джерела

На північному сході Москви затримали підозрюваного у вбивстві чоловіка. Про це повідомили у пресслужбі Слідчого комітету Москви.

За даними слідства, вночі 10 червня фігурант поблизу житлового будинку, розташованого у проїзді Шокальського, ножем «катана» вдарив чоловіка в груди. Потерпілого з місця події доставили до однієї з московських лікарень, але, попри зусилля лікарів, він помер від поранення.

Російські силовики затримали підозрюваного у вбивстві чоловіка 1982 року народження, який розповів, що скоїв злочин на ґрунті ревнощів.

Як повідомив прокремлівський телеканал «РЕН ТВ», за підозрою у вбивстві затримали Юрія Клопова.

Вбитим виявився колаборант і колишній начальник окупаційної «міліції» Краматорська – Денис Безпроскурний. Його навесні 2014 року на цю посаду призначив російський терорист Ігор Стрєлков-Гіркін.

Безпроскурний у день свого вбивства разом із Наталією Клоповою приїхав до будинку її колишнього чоловіка, щоб «про щось поговорити». Розмова переросла у бійку.

За даними прокремлівського Telegram-каналу SHOT, 38-річна Наталія Клопова пішла від свого чоловіка Юрія, а потім «знайшла собі нового коханого і переїхала до нього в Митищі».

Нагадаємо, що у Москві чемпіона світу з тайського боксу з Маріуполя Ярослава Ремигу оштрафували за пост «Слава Україні».

Переможемо цензуру разом!

Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях

ТЕГИ

Місця
Краматорськ Москва
Люди
Ігор Гіркін Деснис Безпроскурний
Інше
Вбивство Катана Начальник Ревнощі
Організації
Міліція

СТАТТІ

НОВИНИ ОКУПАЦІЯ УСЕ
17:08
Партизани виявили хаб перекидання боєприпасів у Маріуполі
11:38
Війська РФ захопили село Іванівське під Часовим Яром
10:57
Вночі під обстріл потрапила Миколаївка, що неподалік Слов'янської ТЕС
09:55
За пів року на окупованій території Луганщини пожежі знищили майже 7 тисяч гектарів лісу
08:03
Бійці ЗСУ збили російський Су-25 на Покровському напрямку
07:32
Вночі Костянтинівка зазнала російського обстрілу: є поранені
23:29
Головне за день: Часів Яр хочуть взяти в кліщі. Вибухи у Криму
20:24
«Донбас Арена» в Донецьку стала боржницею за послуги ЖКГ
18:45
«Новини Донбасу» у Telegram — лише найважливіше. Підписуйтесь!
14:59
Перукарку з Донецька, яку РФ звинувачує у «підготовці до теракту», перевели до карцеру: причина — лягла на ліжко
13:57
Постраждав житель Донецька після скидання вибухонебезпечного предмета з БПЛА
13:54
Присягнули на вірність окупантам: співробітники Маріупольського СІЗО можуть отримати довічний термін
13:11
ЗСУ атакували зенітно-ракетні дивізіони РФ в окупованому Криму: уражені системи С-300/С-400
11:52
В Україну з РФ вдалося повернути неповнолітню дівчину
10:29
Російські війська намагаються взяти Часів Яр у кліщі — ВСУ
08:02
Покровський напрямок залишається найнапруженішим — Генштаб
23:55
Кадиров заявив про захоплення села в Сумській області. Місцева влада спростовує
23:19
Головне за день: ЗСУ вперше уразили винищувач СУ-57. Шахтарі у Луганську – без зарплати
20:51
Одна людина загинула, четверо постраждали внаслідок бойових дій в окупованому Донецьку
10:52
Внаслідок обстрілу окупованого Луганська шестеро людей загинули, 60 — дістали поранення
усі новини
20:04
В «Укренерго» розповіли, коли 8 червня відключатимуть світло по всій Україні
19:20
У московській лікарні помер зрадник та колишній мер Куп'янська Геннадій Мацегора після збройного нападу
18:04
Кабмін ухвалив постанову: кого в Україні не мобілізують
18:04
У Москві катаною зарізали колишнього начальника окупаційної «міліції» Краматорська та ставленика Стрєлкова
17:08
Партизани виявили хаб перекидання боєприпасів у Маріуполі
16:50
У Дружківці готують до запуску ще шість ліфтів
16:36
З окупованої Херсонщини на зруйнований міст вийшла жінка. Вона хоче потрапити в український Херсон
15:57
ЗСУ ракетами HIMARS вдарили по складу боєприпасів у Бєлгородській області: знищено БК та техніку росіян
15:47
ППО, ракети та боєприпаси: Шольц передасть військову допомогу Україні
14:50
РФ знищила 80 відсотків теплової генерації України — Зеленський
14:49
ЄС ще на рік продовжив тимчасовий захист для українців
12:51
США скасовує заборону на передачу зброї бригаді «Азов»
12:50
В ОСУВ «Хортиця» спростували захоплення села Іванівське армією РФ
11:59
Як повідомити про факт смерті пенсіонера: інструкція ПФУ
11:38
Війська РФ захопили село Іванівське під Часовим Яром
11:19
РФ 15 разів обстріляла Донецьку область: Філашкін показав наслідки атак
10:57
Вночі під обстріл потрапила Миколаївка, що неподалік Слов'янської ТЕС
09:57
Російський Су-34 розбився у Північній Осетії, пілоти загинули
09:55
За пів року на окупованій території Луганщини пожежі знищили майже 7 тисяч гектарів лісу
08:59
На Донеччині за добу загинула одна людина, ще дев’ятеро — постраждали
усі новини
ВІДЕО
Жителька Херсонщини залишила окуповану територію. Фото: З окупованої Херсонщини на зруйнований міст вийшла жінка. Вона хоче потрапити в український Херсон
11 червня, 16:36
Шольц розповів про постачання озброєння та ППО Україні. Фото: соцмережі ППО, ракети та боєприпаси: Шольц передасть військову допомогу Україні
11 червня, 15:47
Вночі росіяни скинули на Костянтинівку Донецької області керовану авіабомбу КАБ-500. Є поранені, багато квартир зруйновано. Фото: «Типова Костянтинівка»/Тelegram Вночі Костянтинівка зазнала російського обстрілу: є поранені
11 червня, 07:32
Пожежі в лісах Донбасу: міни та розтяжки заважають гасити вогонь ► Пожежі в лісах Донбасу: міни та розтяжки заважають гасити вогонь ►
10 червня, 22:58
Снайпери ССО знищили групу росіян на Херсонському напрямку. Фото: кадр із відео На Херсонському напрямку снайпери ССО знищили групу російських військових
10 червня, 09:35
У Бєлгороді пожежа. Фото: соцмережі У Бєлгородській області РФ після обстрілу спалахнув склад боєприпасів
09 червня, 15:59

«Новини Донбасу» © 2024 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Промо, PR, Спецпроект, Позиція, ® — цими символами позначається матеріал, розміщений на правах реклами.
Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».

Всі опубліковані фотографії Depositphotos не підлягають подальшому відтворенню та/або поширенню в будь-якій формі без письмового дозволу компанії.

Про насПолітика сайтуРедакціяПолітика конфіденційностіКонтактиРекламаПублічний договір