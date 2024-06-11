У Москві катаною зарізали колишнього начальника окупаційної «міліції» Краматорська та ставленика Стрєлкова

Ексначальник окупаційної «міліції» Краматорська Денис Безпроскурний. Фото: відкриті джерела

На північному сході Москви затримали підозрюваного у вбивстві чоловіка. Про це повідомили у пресслужбі Слідчого комітету Москви.

За даними слідства, вночі 10 червня фігурант поблизу житлового будинку, розташованого у проїзді Шокальського, ножем «катана» вдарив чоловіка в груди. Потерпілого з місця події доставили до однієї з московських лікарень, але, попри зусилля лікарів, він помер від поранення.

Російські силовики затримали підозрюваного у вбивстві чоловіка 1982 року народження, який розповів, що скоїв злочин на ґрунті ревнощів.

Як повідомив прокремлівський телеканал «РЕН ТВ», за підозрою у вбивстві затримали Юрія Клопова.

Вбитим виявився колаборант і колишній начальник окупаційної «міліції» Краматорська – Денис Безпроскурний. Його навесні 2014 року на цю посаду призначив російський терорист Ігор Стрєлков-Гіркін.

Безпроскурний у день свого вбивства разом із Наталією Клоповою приїхав до будинку її колишнього чоловіка, щоб «про щось поговорити». Розмова переросла у бійку.

За даними прокремлівського Telegram-каналу SHOT, 38-річна Наталія Клопова пішла від свого чоловіка Юрія, а потім «знайшла собі нового коханого і переїхала до нього в Митищі».

Нагадаємо, що у Москві чемпіона світу з тайського боксу з Маріуполя Ярослава Ремигу оштрафували за пост «Слава Україні».