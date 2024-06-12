У Московській області партизани знищили станцію супутникового зв'язку: система ППО росіян ослаблена

Агент руху «Атеш» провів диверсію та знищив станцію супутникового зв'язку Р-441 «Ливень». Про це повідомили у партизанському русі «Атеш».
Станція розміщувалася біля 584-го гвардійського зенітного ракетного полку ЗС РФ – військова частина 62845 – у місті Клин Московської області.
Ця станція забезпечує зв'язок у стратегічній та оперативній ланках управління російської армії. Внаслідок її знищення значно порушена система управління згаданого зенітного ракетного полку і, як наслідок, ослаблена система ППО усієї Московської області.
Нагадаємо, що 9 червня ЗСУ ракетами HIMARS вдарили по складу боєприпасів у Бєлгородській області та знищили БК і техніку росіян.
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