У Московській області партизани знищили станцію супутникового зв'язку: система ППО росіян ослаблена

Знищена станція супутникового зв'язку Р-441 «Ливень» у Московській області. Фото: «Атеш»

Агент руху «Атеш» провів диверсію та знищив станцію супутникового зв'язку Р-441 «Ливень». Про це повідомили у партизанському русі «Атеш».

Станція розміщувалася біля 584-го гвардійського зенітного ракетного полку ЗС РФ – військова частина 62845 – у місті Клин Московської області.

Ця станція забезпечує зв'язок у стратегічній та оперативній ланках управління російської армії. Внаслідок її знищення значно порушена система управління згаданого зенітного ракетного полку і, як наслідок, ослаблена система ППО усієї Московської області.

Нагадаємо, що 9 червня ЗСУ ракетами HIMARS вдарили по складу боєприпасів у Бєлгородській області та знищили БК і техніку росіян.