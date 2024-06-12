Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Алчевськ

У Московській області партизани знищили станцію супутникового зв'язку: система ППО росіян ослаблена

12 червня 2024, 10:10

У Московській області партизани знищили станцію супутникового зв'язку: система ППО росіян ослаблена

Знищена станція супутникового зв'язку Р-441 «Ливень» у Московській області. Фото: «Атеш» Знищена станція супутникового зв'язку Р-441 «Ливень» у Московській області. Фото: «Атеш»

Агент руху «Атеш» провів диверсію та знищив станцію супутникового зв'язку Р-441 «Ливень». Про це повідомили у партизанському русі «Атеш».

Станція розміщувалася біля 584-го гвардійського зенітного ракетного полку ЗС РФ – військова частина 62845 – у місті Клин Московської області.

Ця станція забезпечує зв'язок у стратегічній та оперативній ланках управління російської армії. Внаслідок її знищення значно порушена система управління згаданого зенітного ракетного полку і, як наслідок, ослаблена система ППО усієї Московської області.

Нагадаємо, що 9 червня ЗСУ ракетами HIMARS вдарили по складу боєприпасів у Бєлгородській області та знищили БК і техніку росіян.

Переможемо цензуру разом!

Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях

ТЕГИ

Місця
Московська область
Організації
Армія РФ Атеш
Інше
Війна Знищення Диверсія ППО РФ Станція Супутниковий зв'язок

СТАТТІ

НОВИНИ ОКУПАЦІЯ УСЕ
12:52
Основні зусилля армія РФ зосереджує на Покровському та Курахівському напрямках — Сирський
12:50
«Новини Донбасу» — у мобільному браузері Ceno: Тепер нас можна читати в окупації без VPN
12:30
БПЛА атакував підстанцію в окупованій Ясинуватій: місто залишилося без світла
11:59
У ніч на 12 червня росіяни знову вдарили по Костянтинівці авіабомбою: поранено цивільну особу
11:25
Населені пункти Донецької області 15 разів були обстріляні російськими військами минулої доби
10:27
У Новомосковську Дніпропетровської області сьогодні вранці пролунали вибухи
23:34
Головне за день: КАБ-500 на Костянтинівку. Німеччина передасть новий Patriot
23:17
На Донеччині окупаційна влада «віджала» майно близько 300 тисяч жителів: що відомо
22:13
На захопленій Луганщині затримали жінку: окупанти її звинувачують у фінансуванні «Азова» та «Правого Сектора»
21:27
ЗСУ ударом з HIMARS знищили російську систему ППО «Панцир-С1» на Луганщині
17:08
Партизани виявили хаб з перекидання боєприпасів у Маріуполі
11:38
Війська РФ захопили село Іванівське під Часовим Яром
10:57
Вночі під обстріл потрапила Миколаївка, що неподалік Слов'янської ТЕС
09:55
За пів року на окупованій території Луганщини пожежі знищили майже 7 тисяч гектарів лісу
08:03
Бійці ЗСУ збили російський Су-25 на Покровському напрямку
07:32
Вночі Костянтинівка зазнала російського обстрілу: є поранені
23:29
Головне за день: Часів Яр хочуть взяти в кліщі. Вибухи у Криму
20:24
«Донбас Арена» в Донецьку стала боржницею за послуги ЖКГ
18:45
«Новини Донбасу» у Telegram — лише найважливіше. Підписуйтесь!
14:59
Перукарку з Донецька, яку РФ звинувачує у «підготовці до теракту», перевели до карцеру: причина — лягла на ліжко
усі новини
12:52
Основні зусилля армія РФ зосереджує на Покровському та Курахівському напрямках — Сирський
12:50
«Новини Донбасу» — у мобільному браузері Ceno: Тепер нас можна читати в окупації без VPN
12:49
У Луганській ОВА відповіли, скільки жителів залишаються у селах підконтрольних Україні
12:30
БПЛА атакував підстанцію в окупованій Ясинуватій: місто залишилося без світла
11:59
У ніч на 12 червня росіяни знову вдарили по Костянтинівці авіабомбою: поранено цивільну особу
11:38
У центрі окупованого Донецька пролунали вибухи: попередньо, є «прильоти»
11:25
Населені пункти Донецької області 15 разів були обстріляні російськими військами минулої доби
11:13
Удар по командному пункту ЗС РФ у Бєлгородській області: стало відомо про жертви серед російських військових
10:59
У Покровському районі потонула у ставку дитина
10:27
У Новомосковську Дніпропетровської області сьогодні вранці пролунали вибухи
10:21
Внаслідок обстрілів армії РФ на Донеччині одна людина постраждала
10:10
У Московській області партизани знищили станцію супутникового зв'язку: система ППО росіян ослаблена
09:49
РФ завдала масованого удару по Україні: ППО збила майже всі російські цілі
08:50
Російські війська просунулися поблизу Сокола та в Новопокровському на Донеччині – DeepState
08:02
У КМВА розповіли про наслідки нічної атаки на Київ
07:38
США передадуть Україні ще один ЗРК Patriot
23:34
Головне за день: КАБ-500 на Костянтинівку. Німеччина передасть новий Patriot
23:17
На Донеччині окупаційна влада «віджала» майно близько 300 тисяч жителів: що відомо
22:13
На захопленій Луганщині затримали жінку: окупанти її звинувачують у фінансуванні «Азова» та «Правого Сектора»
21:27
ЗСУ ударом з HIMARS знищили російську систему ППО «Панцир-С1» на Луганщині
усі новини
ВІДЕО
«Приліт» у центрі Донецька. Фото: окупаційна адміністрація Донецька У центрі окупованого Донецька пролунали вибухи: попередньо, є «прильоти»
12 червня, 11:38
Очевидці повідомляють про сильну пожежу після вибухів у Новомосковську на Дніпропетровщині. Фото: ХДніпро/Телеграм У Новомосковську Дніпропетровської області сьогодні вранці пролунали вибухи
12 червня, 10:27
Знищена станція супутникового зв'язку Р-441 «Ливень» у Московській області. Фото: «Атеш» У Московській області партизани знищили станцію супутникового зв'язку: система ППО росіян ослаблена
12 червня, 10:10
Затримана окупантами жінка у Старобільському районі. Фото: кадр із відео На захопленій Луганщині затримали жінку: окупанти її звинувачують у фінансуванні «Азова» та «Правого Сектора»
11 червня, 22:13
Знищена російська система ППО «Панцир-С1» на Луганщині. Фото: кадр із відео ЗСУ ударом з HIMARS знищили російську систему ППО «Панцир-С1» на Луганщині
11 червня, 21:27
Жителька Херсонщини залишила окуповану територію. Фото: З окупованої Херсонщини на зруйнований міст вийшла жінка. Вона хоче потрапити в український Херсон
11 червня, 16:36

«Новини Донбасу» © 2024 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Промо, PR, Спецпроект, Позиція, ® — цими символами позначається матеріал, розміщений на правах реклами.
Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».

Всі опубліковані фотографії Depositphotos не підлягають подальшому відтворенню та/або поширенню в будь-якій формі без письмового дозволу компанії.

Про насПолітика сайтуРедакціяПолітика конфіденційностіКонтактиРекламаПублічний договір