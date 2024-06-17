Російські телеграм-канали поширили фейковий знімок нібито з прапором «ДНР» із матчу Україна-Румунія

Матч Україна — Румунія. Фото: UEFA

Російські телеграм-канали поширили фейковий знімок із футбольного матчу Чемпіонату Європи по футболу між збірними України та Румунії. У мережі розповсюджують фотоколаж, в якому нібито є прапор угрупування «ДНР» на трибунах уболівальників збірної Румунії.



Повідомлення про те, що на трибунах вивісили прапор «ДНР», поширили, зокрема російські прокремлівські телеграм-канали Shot і Readovka. Згодом це фейкове фото почали публікувати інші пабліки та користувачі соцмереж.



Фейковий знімок, який опублікував телеграм-канал Shot

«Новини Донбасу» зіставили знімок із трансляцією матчу та дійшли висновку, що прапор псевдореспубліки додали у графічному редакторі.



Творці фейку взяли момент святкування першого гола у ворота української збірної футболістами Румунії. «Новини Донбасу» знайшли цей епізод у трансляції.



Реальний знімок. Кадр з трансляції

Російські телеграм-канали поширили фейковий знімок із матчу між Україною та Румунією нібито з прапором «ДНР».



Насправді це монтаж https://t.co/M6FUwWdCVz pic.twitter.com/NrMTIaK6zV — Новини Донбасу (@novostidnua) June 17, 2024

Як повідомлялося, збірна України програла збірній Румунії у своєму першому матчі Чемпіонату Європи з футболу 2024 року. Поєдинок групи E у Мюнхені завершився з рахунком 3:0.