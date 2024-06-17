Матч Украина — Румуния. Фото: УЕФА

Российские телеграм-каналы распространили фейковый снимок с футбольного матча Чемпионата Европы по футболу между сборными Украины и Румынии. В сети распространяют фотоколлаж, который изображает якобы присутствие флага группировки «ДНР» на трибунах болельщиков сборной Румынии.



Сообщение о том, что на трибунах был вывешен флаг «ДНР» распространили, в частности россійскіе телеграм-каналы Shot и Readovka. Впоследствии фейковое фото начали распространять другие паблики и пользователи соцсетей.

Фейковый снимок, который опубликовал телеграм-канал Shot

«Новости Донбасса» сопоставили снимок с трансляцией матча и пришли к выводу, что флаг псевдореспублики добавлен в графическом редакторе.



Создатели фейка взяли момент празднования первого гола в ворота украинской сборной футболистами Румынии. «Новости Донбасса» нашли этот эпизод в трансляции.

Реальный снимок. Кадр из трансляции

Російські телеграм-канали показали фейковий знімок із матчу між Україною та Румунією — нібито з прапором «ДНР».



Насправді це монтаж https://t.co/M6FUwWdCVz pic.twitter.com/NrMTIaK6zV — Новини Донбасу (@novostidnua) June 17, 2024

Как сообщалось, сборная Украины проиграла сборной Румынии в своем первом матче Чемпионата Европы по футболу 2024. Поединок группы E в Мюнхене завершился со счетом 3:0.