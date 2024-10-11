Херсонець готував удари по ЗСУ поблизу району проведення Курської операції

Херсонець готував удари по ЗСУ в районі Курської операції. Фото: СБУ

Служба безпеки затримала 22-річного уродженця Херсонщини, який готував російські удари по Силах оборони поблизу району проведення Курської операції. Про це повідомляє пресцентр СБУ.



«Для виконання ворожого завдання фігурант обходив місцевість, де за допомогою мобільного телефону приховано знімав локації військових об'єктів. Отримані відеофайли з прив'язкою до місцевості він надсилав своєму куратору, особу якого вже встановлено», — йдеться у заяві служби безпеки.



Як встановило розслідування, молодий чоловік був дистанційно завербований ФСБ у серпні цього року, коли шукав швидкий заробіток у телеграм-каналах.



«Замість грошей від ФСБ він отримав підозру від слідчих Служби безпеки за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Він перебуває під вартою і йому загрожує довічне з конфіскацією майна», – пояснили у СБУ.



Раніше СБУ повідомила про підозру голові угрупування «ДНР» Дениса Пушиліна та його спільниць, які депортували понад 30 українських дітей.