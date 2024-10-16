Спецназ ГУР звільнив лісовий масив та знищив майже полк армії РФ на півночі Харківщини: кадри

Операція ГУР на півночі Харківської області. Фото: кадр із відео

Підрозділи активних дій ГУР «Артан», «Кракен» та «Міжнародний легіон» провели комплексну успішну операцію зі звільнення лісового масиву на північ від села Липці Харківської області. Про це повідомили у пресслужбі Головного управління розвідки.



Результат – захоплення батальйонного району оборони росіян, знищення трьох мотострілецьких батальйонів, загону «Шторм» та розвідувальної роти 7-го мотострілецького полку 11-го армійського корпусу ЗС РФ. Також під час штурмових дій взяли в полон російських військових.



«Після зачистки 400 гектарів лісового масиву на північ від Липців становище загарбників на цьому відрізку фронту погіршене та близьке до безнадійного. Успішна операція ГУР створює умови для подальшого витіснення російських окупантів із півночі Харківщини. Особливістю операції стало те, що вдалося завести піхоту 13-ї бригади НГУ «Хартія» із незрівнянно низькими втратами. Це приклад чудової співпраці професійних спецпризначенців та лінійного підрозділу», – зазначили у ГУР.

Нагадаємо, що армія РФ за підтримки авіації спробувала захопити українські позиції на Луганщині, ЗСУ зупинили окупантів.