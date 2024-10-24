Розвідка: у містах України готуються провокаційні мітинги

ГУР МОУ інформує, що анонімні акаунти у месенджері Telegram шукають людей, згодних за гроші вийти на «мітинги», спрямовані на дискредитацію військово-політичного керівництва України, зокрема — спецслужб.



Тих, хто купується, просять знімати фото та відео з провокативних акцій, аби створити «картинку» з метою суспільної поляризації та створенню напруги всередині України.



«Відповідні проплачені збіговиська хочуть зібрати у Києві, Одесі, Дніпрі та інших обласних центрах. Воєнна розвідка застерігає громадян України від участі у шкідливих для національної безпеки заходах», - заявили в ГУР.



Раніше ГУР повідомила, що в яблуневому саду села Супонєво під Брянськом знайшли тіло вбитого начальника штабу російської авіаційної ескадрильї Дмитра Голєнкова.