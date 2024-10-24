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Разведка: в городах Украины готовятся провокационные митинги

24 октября 2024, 15:03

Разведка: в городах Украины готовятся провокационные митинги

ГУР МОУ информирует, что анонимные аккаунты в мессенджере Telegram ищут людей, согласных за деньги выйти на «митинги», направленные на дискредитацию военно-политического руководства Украины, в частности - спецслужб.

Тех, кто покупается, просят снимать фото и видео с провокационных акций, чтобы создать «картинку» с целью общественной поляризации и создания напряжения внутри Украины.

«Соответствующие проплаченные сборища хотят собрать в Киеве, Одессе, Днепре и других областных центрах. Военная разведка предостерегает граждан Украины от участия во вредных для национальной безопасности мероприятиях», — заявили в ГУР.

Ранее ГУР сообщила, что в яблоневом саду села Супонево под Брянском нашли тело убитого начальника штаба российской авиационной эскадрильи Дмитрия Голенкова.

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