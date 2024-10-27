Окупанти розстріляли авто в Селидовому: розпочато розслідування

ЗС РФ розстріляли авто в Селидовому, розпочато розслідування. Фото: прокуратура Донецька

За фактами вбивства окупантами мешканців Селидового та розстрілу цивільного автомобіля розпочато розслідування, інформує керівництво Донецької обласної прокуратури.



Зазначається, що 27 жовтня 2024 року в кількох телеграм-каналах було опубліковано інформацію про вбивства окупантами мирних жителів у Селидовому.



На оприлюдненому відео зафіксовано, як представники військ РФ, імовірно, розстріляли з автоматичної зброї цивільний автомобіль у населеному пункті.



«Під час атаки в салоні перебували двоє громадян, один з яких поранений. Після цього на місце події прибули військові ЗСУ та, відтягнувши з лінії вогню потерпілого, надали йому першу медичну допомогу та евакуювали цивільних з-під обстрілу», — підтвердили у прокуратурі.

Попередньо це сталося 24 жовтня 2024 року. Крім того, за даними медіа, окупанти також розстріляли у місті двох жінок.



За даними правоохоронців, у районі приватного сектору, який практично не постраждав від активних бойових дій, знаходяться тіла загиблих цивільних.



Тобто вказані вбивства відбувалися, попередньо, вже після взяття під контроль цих територій противником.



Раніше повідомлялося, що російські війська намагаються активно штурмувати Покровський напрямок та проводити часті атаки на Селидове.