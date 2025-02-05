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Мирний план Трампа буде презентовано у середині лютого у Мюнхені — ЗМІ

05 лютого 2025, 19:29

Мирний план Трампа буде презентовано у середині лютого у Мюнхені — ЗМІ

США планують подати ініціативу президента Дональда Трампа щодо припинення війни в Україні на Мюнхенській конференції з безпеки, яка відбудеться з 14 по 16 лютого. Про це повідомляє Bloomberg.

За інформацією видання, план озвучить спеціальний представник Трампа в Україні Кіт Келлог. Однак поки що неясно, наскільки деталізованим буде обговорення і в якому форматі відбудеться презентація.

Видання передбачає, що виходячи з недавніх заяв Келлога, план передбачає завершення бойових дій без офіційного визнання російської юрисдикції над окупованими українськими територіями, а також надання Україні гарантій безпеки для запобігання можливому повторному нападу з боку Москви.

Посилаючись на заяви Келлога, Bloomberg повідомляє, що спецпредставник Трампа висловив бажання, щоби вибори в Україні відбулися після припинення вогню. Трамп, своєю чергою, вказував на те, що доступ до стратегічних корисних копалин України в обмін на підтримку США може стати частиною можливого врегулювання конфлікту.

У середу Келлог підтвердив плани провести зустрічі у Мюнхені.

«Я зустрінуся з союзниками Америки, які готові працювати з нами», — написав він у своєму акаунті на платформі X.

Крім того, нардеп Олексій Гончаренко повідомив у Telegram, що після Мюнхенської конференції Келлог планує візит до України.

Мюнхенська конференція з безпеки проходить у столиці Баварії з 1963 року кожної зими, але бувають винятки. Цей захід позиціонується як найвпливовіша у світі зустріч експертів у сфері політики безпеки.

Цього року вона проходитиме з 14 по 16 лютого. Очікується, що в ній ухвалять близько 60 глав держав та урядів, а також 150 міністрів та керівників міжнародних організацій.

Президент США Дональд Трамп анонсував проведення переговорів з Україною, Росією та іншими державами щодо російсько-української війни. Він розповів журналістам, що його адміністрація вже над цим працює і такі зустрічі вже заплановані.

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