План Трампа щодо припинення війни в Україні буде представлений 14-16 лютого — Келлог

Спеціальний представник президента США Дональда Трампа з питань України та Росії Кіт Келлог. Фото зі сторінки Келлога в соцмережі Х

Спеціальний представник президента США Дональда Трампа з питань України та Росії Кіт Келлог відвідає конференцію з безпеки у Мюнхені. Там він говоритиме про Україну. Про це він написав у соцмережі Х (Twitter).

«Радий повідомити про свою участь у Мюнхенській конференції з безпеки», — написав Келлог.

За його словами, на конференції він обговорюватиме питання щодо припинення війни в Україні.

«Я зустрінуся з союзниками Америки, які готові працювати з нами», — зазначив Келлог.

Мюнхенська конференція з безпеки проходить у столиці Баварії з 1963 року кожної зими, але бувають винятки. Цей захід позиціонується як найвпливовіша у світі зустріч експертів у галузі політики безпеки.

Цього року вона проходитиме з 14 по 16 лютого. Очікується, що в ній візьмуть участь близько 60 глав держав та урядів, а також 150 міністрів та керівників міжнародних організацій.