РФ скинула на Костянтинівку три авіабомби: постраждали люди

Росіяни атакували Костянтинівку. Фото: Вадим Філашкін

Російські військовослужбовці у вівторок, 11 лютого, обстріляли Костянтинівку на Донеччині. Відомо, що троє людей постраждали. Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.



«Вранці росіяни скинули на місто три ФАБ-250. Легкі поранення отримали троє місцевих жителів віком від 53 до 80 років», — зазначив він.





За словами Філашкіна, в результаті атак армії РФ є значні пошкодження, зокрема 38 приватних будинків, 2 лінії електропередач, газопровід та 3 автомобілі.



Начальник адміністрації вкотре закликав мешканців евакуюватись з небезпечного регіону.



Раніше ми писали, що вранці 11 лютого лунали вибухи в Костянтинівці.