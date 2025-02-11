Окупанти тричі атакували Покровську громаду: є поранені та пошкодження

Минулої доби, 10 лютого, російські окупанти кілька разів обстріляли Покровську громаду Донецької області. Внаслідок ударів отримали поранення двоє місцевих мешканців. Про це повідомили у пресслужбі Покровської міської військової адміністрації.



О 05:00 внаслідок ворожого обстрілу північної частини Покровська пошкоджено приватний будинок.



Близько 06:00 стався обстріл села Леонтовичі (раніше — Перше Травня), внаслідок якого отримав осколкове поранення стегна цивільний чоловік 1951 року народження. Пошкоджено житловий будинок.



Близько 14:00 російські війська завдали удару по східній частині Покровська: був атакований цивільний автомобіль. Внаслідок ворожої атаки отримав поранення водій 1977 року народження. З множинними рваними ранами чола, лівої кисті, правої гомілки, садна обличчя та тулуба постраждалого доставлено до добропільської лікарні. Пошкоджено автомобіль.



Раніше ми писали, що оперативна ситуація на Донеччині станом на ранок 11 лютого, за добу російські війська 14 разів обстріляли населені пункти регіону.