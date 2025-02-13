Армія РФ вдарила по Краматорську: є постраждалі

Росіяни атакували Краматорськ. Фото: телеграм-канал

Окупаційні війська РФ 13 лютого атакували Краматорськ Донецької області. Під ударом опинилася промзона та приватний сектор. Про це повідомив начальник Краматорської міської військової адміністрації Олександр Гончаренко.



«Краматорськ зазнав ворожого обстрілу — промислова зона та приватний сектор», — зазначив він.



На місці «прильотів» працюють усі відповідні служби.



Оновлено. Начальник МВА Олександр Гончаренко повідомив, що троє мешканців міста поранені, один із них — у важкому стані, передає «Суспільне. Донбас».



Раніше ми писали, що з ранку 13 лютого у Костянтинівці Донецької області лунали вибухи. За попередньою інформацією, росіяни атакували місто за допомогою авіаційних бомб.