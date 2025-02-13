Покровськ за добу тричі потрапляв під обстріл армії РФ: є пошкодження

Покровськ Донецької області 12 лютого вкотре потрапив під удар російських окупаційних військ. Внаслідок обстрілів горіли житлові приміщення та господарські споруди. Про це повідомили у пресслужбі Покровської міської військової адміністрації.



Близько 17:30 російські війська завдали удару по західній частині міста, сталося загоряння господарської споруди.



Крім того, о 18:00 росіяни знову влучили в західний райо міста, сталася пожежа у приватному будинку.



Також о 21:08 ДСНС виїхали на ліквідацію пожежі багатоквартирного житлового будинку в північній частині Покровська. Горіла прибудова до квартири на площі 48 кв. м та покрівля будинку на площі 30 кв. м. Загоряння вдалося ліквідувати о 22:10.



Інформація про постраждалих та жертв не надходила.



Раніше ми писали, що українські сили нещодавно просунулися у місті Торецьку Донецької області.