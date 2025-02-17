У Воронежі згоріли два російські комплекси РЕБ «Житель». Фото: кадр із відео

У ніч із 27 на 28 січня 2025 року на території заводу «Протек» у Воронежі сталася пожежа, унаслідок якої повністю знищено два російські комплекси радіоелектронної боротьби (РЕБ) Р-330Ж «Житель». Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.







Ці станції РЕБ призначалися для відправлення в зону бойових дій, проте пожежа знищила їх ще до виходу з підприємства. Причини загоряння поки що невідомі.

У Воронежі згоріли два російські комплекси РЕБ «Житель». Фото: кадр із відео

Раніше повідомлялося, що агент опору українців і кримських татар «АТЕШ» вивів з ладу російський комплекс РЕБ.

Нагадаємо, структура «Ростеху» закупить американське та німецьке обладнання на 720 млн рублів для виробництва РЕБ.