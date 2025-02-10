Структура «Ростеха» закупить американське і німецьке обладнання на 720 млн рублів для виробництва РЕБ — розслідування

РФ закупить західне обладнання для виробництва РЕБ на 720 млн руб. Фото: телеграм

Підсанкційна структура «Ростеха» закупить американське і німецьке обладнання на 720 млн рублів для розширення виробництва радіоелектронної боротьби (РЕБ). Про це йдеться у розслідуванні видання «Агентство. Новости».



Калузький науково-дослідний радіотехнічний інститут (КНДІРІ), який виробляє системи для літаків ДКБ «Сухого», у грудні уклав контракти на закупівлю обладнання у німецької компанії Rohde & Schwarz і американської Keysight.

РФ закупить західне обладнання для виробництва РЕБ на 720 млн руб.

Це обладнання необхідне для нарощування обсягів виробництва бортових комплексів радіоелектронної боротьби. Інститут вважається головним підприємством РФ зі створення систем РЕБ.

РФ закупить західне обладнання для виробництва РЕБ на 720 млн руб.

Основна частина закупівель — обладнання вартістю 620 млн рублів, яке має бути виготовлено в Німеччині, Чехії та Малайзії міжнародним концерном Rohde & Schwarz (центральний офіс у Мюнхені).

РФ закупить західне обладнання для виробництва РЕБ на 720 млн руб.

Компанія виробляє електронне обладнання, зокрема для армій Німеччини, Норвегії та Канади. Ще 100 млн рублів КНІРІ заплатить американській компанії Keysight, але з виробництвом у Малайзії. Постачання обладнання заплановано до кінця 2025 року.

Раніше повідомлялося, що Росія перекидає РЕБ із Петербурга для захисту кордонів від дронів.