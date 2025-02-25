У Сумській області РФ вдарила авіабомбою по будинку літніх людей. Фото: Нацполіція

Російські окупанти завдали авіаудару по будинку літньої подружньої пари в Сумській області. Про це повідомляє пресслужба Нацполіції.



Прибувши на місце удару, правоохоронці виявили повністю зруйнований будинок. У момент вибуху чоловік перебував у дворі, а жінка - всередині. Обидва дістали поранення.







Поліцейські надали їм першу допомогу і почали евакуацію. Бажання покинути небезпечний район також висловив 71-річний сусід. Правоохоронці допомогли зібрати речі та доставили постраждалих у безпечне місце.



«Здавалося, виїхати неможливо, що нам уже ніхто не допоможе, але на порятунок прийшли "Білі янголи". Вони не тільки врятували нас, а й допомогли вивезти наших кроликів, які були чи не єдиною радістю для нас», - розповіла евакуйована жінка.



Наразі всі постраждалі перебувають у безпеці. Нагадаємо, «Білі янголи» щодня під обстрілами рятують людей.