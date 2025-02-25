В Сумской области РФ ударила авиабомбой по дому пожилых людей. Фото: Нацполиция

Российские оккупанты нанесли авиаудар по дому пожилой супружеской пары в Сумской области. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.



Прибыв на место удара, правоохранители обнаружили полностью разрушенный дом. В момент взрыва мужчина находился во дворе, а женщина — внутри. Оба получили ранения.







Полицейские оказали им первую помощь и начали эвакуацию. Желание покинуть опасный район также выразил 71-летний сосед. Полицейские помогли собрать вещи и доставили пострадавших в безопасное место.



«Казалось, уехать невозможно, что нам уже никто не поможет, но на спасение пришли "Белые ангелы". Они не только спасли нас, но и помогли вывезти наших кроликов, которые были едва ли не единственной радостью для нас», — рассказала эвакуированная женщина.



Сейчас все пострадавшие находятся в безопасности. Напомним, «Белые ангелы» ежедневно под обстрелами спасают людей.