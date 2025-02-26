Трамп підтвердив візит Зеленського до США та анонсував угоду про корисні копалини

Президент США Дональд Трамп повідомив, що візит українського президента Володимира Зеленського до США підтверджено. Під час зустрічі сторони підпишуть угоду, пов'язану з корисними копалинами.



«У нас дуже добре йдуть відносини з Росією, з Україною. Президент Зеленський приїде у п'ятницю, це вже підтверджено, і ми підпишемо угоду, яка буде дуже великою угодою», — заявив Трамп під час засідання кабінету міністрів.



За його словами, документ стосуватиметься рідкісноземельних мінералів та інших ресурсів.



«Як ви знаєте, нам потрібно близько 350 мільярдів доларів, Європі - 100 мільярдів доларів, а це велика різниця, тому нам потрібно втричі більше, і все ж таки це дуже важливо для всіх», — додав він.



Президент США знову зазначив, що розраховує на активізацію європейських країн та розкритикував попередню американську адміністрацію за створені економічні труднощі.



«Ми змогли укласти угоду, за якою ми отримаємо наші гроші назад, і ми отримаємо багато грошей у майбутньому. Я думаю, що це правильно, тому що наші платники податків не повинні платити рахунки, і вони не повинні платити рахунки більше, ніж платять європейці, так що все було вирішено. Ми задоволені цим», — наголосив Трамп.