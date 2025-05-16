У Перевальному виявлено десятки загиблих окупантів — «АТЕШ»

У Криму зафіксовано «приліт» на військовому складі. Фото: кадр із відео

Унаслідок удару по населеному пункту Перевальне в окупованому Криму зафіксовано безліч загиблих російських військовослужбовців. Про це повідомили агенти руху опору «АТЕШ».



За даними руху, на місці прильоту знаходяться десятки тіл російських військових. У напрямку селища із Сімферополя направлено безліч машин швидкої допомоги.



Тим часом партизани з руху на ТОТ Криму попередили місцевих жителів про можливі перевірки з боку російських спецслужб.



«Увага, жителі Перевального і Сімферополя. Очікуються перевірки російськими спецслужбами місцевих жителів. Чистіть свої мобільні телефони та залиште домівки на деякий час», - ідеться в заяві руху.



Ситуація залишається напруженою, офіційні джерела не підтвердили інформацію про кількість загиблих.

Нагадаємо, після атаки безпілотників в окупованому Перевальному на військовому складі сталася детонація боєприпасів.



Нагадаємо, у Севастополі евакуювали майно 810-ї бригади морської піхоти РФ з пункту постійної дислокації через високий ризик ударів по об’єкту.