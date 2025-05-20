Росія накопичила велику кількість військ і наступає по флангах Покровського напрямку – ЗСУ

Ситуація на Покровському напрямку. Фото: карта DeepState

Армія РФ наступає по флангах Покровського напрямку. Про це в ефірі «Суспільного» повідомив речник оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця» Віктор Трегубов.



За його словами, поки окупанти наступають по центру цього напрямку, то немає особливих проблем для ЗСУ.



«Там дуже великі втрати у росіян. Коли вони йдуть безпосередньо в районі самого міста, то вони здебільшого втрачають. Проблеми виникають тоді, коли вони починають йти краями, а саме ближче до Новопавлівського напрямку та в спробах перетнути трасу «Покровськ-Костянтинівка» на схід від міста. Там справді є проблеми, бо там немає самого міста позаду. Там позаду фактично вільний простір і росіяни мають більше місця для маневру. Саме це зараз може становити велику проблему. Однак українські воїни ведуть активні бої, щоб не допустити погіршення тактичного положення та розвитку російського наступу», – розповів Трегубов.



Речник ОСУВ «Хортиця» зазначив, що на Покровському напрямку росіяни накопичили велику кількість військ.



«Питання у тому, який опір вони отримають, з чим зустрінуться і як швидко видихнуться», – додав він.

Нагадаємо, що Росія за тиждень втратила майже 6000 солдатів на Донбасі та Харківщині.