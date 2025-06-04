Путін натякнув, що через вибухи в РФ може відмовитися від будь-яких переговорів з Україною

Глава Кремля Володимир Путін засумнівався у можливості проведення зустрічі з українською стороною на найвищому рівні та тимчасового припинення бойових дій. Причиною він назвав вибухи, що почастішали, на території РФ, які він вважає українськими «терактами».

«І водночас просять призупинити бойові дії на 30, а то й на 60 діб, просять про зустріч на найвищому рівні. Але як проводити в цих умовах подібні зустрічі? Про що говорити? Хто взагалі веде переговори з тими, хто робить ставку на терор, із терористами?», — заявив він на нараді з урядовцями РФ.

За його словами, у ситуації значних втрат на фронті Київ нібито перейшов до тактики терактів і чинить тиск на Росію, вимагаючи перемир'я. Він також висловив думку, що підриви залізничних колій у Брянській та Курській областях мали на меті зірвати переговорний процес у Стамбулі, а «удар наносився по цивільному населенню навмисно».

Тим часом глава російської переговорної делегації Володимир Мединський повідомив, що зустріч у Стамбулі проходила понад три години у форматі тет-а-тет, а потім продовжилася у розширеному складі.

Він підтвердив, що українська делегація запропонувала розпочати врегулювання з 30-ти або 60-денного перемир'я, щоб підготувати можливу зустріч лідерів РФ та України. Своєю чергою, Москва пропонує перемир'я на 2-3 дні на окремих ділянках фронту.

У ніч із 31 травня на 1 червня у Брянській та Курській областях Росії відбулися два серйозні інциденти на залізничній інфраструктурі, які були кваліфіковані як терористичні акти.

У Вигоничському районі Брянської області завалився автомобільний міст, під яким у цей момент проходив пасажирський потяг №86 сполученням Климов — Москва. В результаті локомотив та кілька вагонів зійшли з рейок. Загинуло семеро людей, понад 120 отримали поранення, серед них є діти. Губернатор регіону Олександр Богомаз заявив, що причиною обвалення став підрив опор мосту.

Приблизно в цей же час у Залізногірському районі Курської області на 48-му кілометрі траси Тросна — Калинівка обрушився залізничний міст під час проходження вантажного поїзда. Теплотяг та три вагони зійшли з рейок, троє співробітників поїзної бригади отримали травми та були госпіталізовані.

Вранці 1 червня у Брянській області на перегоні Унеча-Жеча стався ще один підрив залізничного полотна. У момент вибуху ділянкою проходив шляховимірювальний поїзд. На щастя, склад не отримав серйозних ушкоджень і, за попередньою інформацією, ніхто не постраждав.