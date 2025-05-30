Президент США Дональд Трамп вкрай розчарований поведінкою Володимира Путіна, який продовжує заявляти про мир, але «вбиває українських дітей». Про це заявив сенатор-республіканець Ліндсі Грем на пресконференції в Києві 30 травня.



«Як ви можете зрозуміти з його публічних заяв, президент Трамп дуже розчарований Путіним. Він говорить розмито про мир і вбиває дітей вночі. Я думаю, що коли Сенат робитиме кроки, ви почуєте більше від президента Трампа», — зазначив сенатор.



За словами Грема, Трамп очікує від Москви конкретних кроків: «Він розмовляв із Путіним тиждень або два тому. Вони (росіяни) мали представити меморандум про те, що потрібно для припинення вогню. Нічого не відбулося. Я думаю, що президент Трамп відчуває, що він зволікає».



Сенатор акцентував, що Трамп прагне закінчення війни.

Глава МЗС Туреччини Хакан Фідан запропонував після другого раунду переговорів між Росією та Україною зустріч чотирьох лідерів — Реджепа Тайїпа Ердогана, Володимира Путіна, Трампа та Володимира Зеленського. За його словами, така зустріч могла б стати фіналом переговорного процесу.



Нагадаємо, Україна передала свої пропозиції щодо припинення вогню як Росії, так і Сполученим Штатам напередодні можливих переговорів наступного тижня.