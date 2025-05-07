Спротив виявив перебіжчика на ТОТ Донеччини

Рух опору російським окупантам на ТОТ опублікував фото з виборчої дільниці в смт Мангуш Донецької області, на якому ідентифікував колишнього українського прикордонника, який перейшов на бік окупантів. Про це повідомляє Telegram-канал «Маріуполь.Спротив».
На знімку — двоє братів із родини Зіпа. Праворуч зображений Ілля Віталійович Зіпа, колишній військовослужбовець 1 прикордонного загону ДПС України, який після початку повномасштабного вторгнення добровільно перейшов на бік російських спецслужб.
Зазначається, що він брав участь у затриманнях українських патріотів, обшуках будинків родин військових і доправленні затриманих на фільтраційні пункти.
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