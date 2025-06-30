ЗСУ просунулися і відтіснили російську армію далі від Сум – Генштаб

Ситуація у Сумській області. Фото: карта DeepState

Сили оборони України продовжують оборонну операцію на Північнослобожанському напрямку та ефективно знищують російських окупантів, які не полишають спроб штурмів у прикордонні Сумської області. Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.



Активні дії української армії на Сумському, а також на Курському напрямку, скували угруповання військ ЗС РФ чисельністю близько 50 тисяч людей, які не були перекинуті на інші загрозливі відрізки фронту, зокрема на Покровський та Новопавлівський.



ЗСУ наразі стабілізували ситуацію та зупинили просування росіян по лінії Юнаківка – Яблунівка – Новомиколаївка – Олексіївка – Кіндратівка – кордон РФ – плацдарм у Глушківському районі Курської області.



«Наші війська тримають оборону по визначеному рубежу, проводять заходи щодо підготовки та здійснення контрнаступальних дій для витіснення противника. Так, внаслідок успішних дій українських воїнів звільнений населений пункт Андріївка. Крім того, наші підрозділи просунулися поблизу Олексіївки, відтіснивши противника далі від Сум. Російський агресор задіює на цьому напрямку свої найкращі бригади – морську піхоту, десантно-штурмові частини, найбоєздатніші частини мотострілецьких військ. Активно використовує далекобійну артилерію, авіацію та ударні дрони», – розповіли у Генштабі.

Нагадаємо, що у ЗСУ відповіли, чи можуть зараз російські війська оточити місто Покровськ Донецької області.