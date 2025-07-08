Послуги ТЦК планують перевести в онлайн через загрозу обстрілів — Командування Сухопутних військ

Через нещодавні ракетні удари по територіальних центрах комплектування ЗСУ розглядає зміну формату роботи ТЦК та СП. Про це повідомив представник Сухопутних військ Віталій Саранцев в ефірі програми «Говорить Великий Львів».
За його словами, робота центрів адаптується до нових умов безпеки персоналу та відвідувачів, серед яких ветерани, родичі військових, пенсіонери.
У деяких регіонах працівників можуть перевести в інші локації, а частина послуг буде переведена в онлайн-формат.
Він зазначив, що одним із таких рішень стане впровадження оновленого функціоналу у додаток «Резерв», що дозволить громадянам взаємодіяти з ТЦК без фізичної присутності — з мінімальними ризиками та зручніше.
«Так, є певні труднощі, але ми адаптуємось. Мобілізація триває і не буде припинена», — наголосив Саранцев.
Відповідні зміни стали реакцією на серію російських атак, у тому числі 6 липня, коли окупанти обстріляли ТЦК у Кременчуці, внаслідок чого постраждала одна людина, а також було пошкоджено понад десяток будинків та транспорт.
Вже наступного дня під удар потрапили ТЦК у Харкові та Запоріжжі. У Запоріжжі постраждав один військовослужбовець, а у Харкові поранень дістали троє людей.
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