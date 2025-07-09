Росіяни поранили одного цивільного у прифронтовій Костянтинівці

У середу, 9 липня, російська армія в черговий раз завдала удару по прифронтовому місту Костянтинівці Донецької області. Є постраждалий. Про це повідомив начальник Костянтинівської міської військової адміністрації Сергій Горбунов.
«О 13:30 відбувся ворожий обстріл ударним FPV-дроном по Костянтинівці», — зазначив він.
За словами Горбунова, в результаті російської атаки одна цивільна людина отримала поранення.
«Цей обстріл — черговий акт агресії проти мирного населення», — резюмував начальник адміністрації.
Раніше ми писали, що 9 липня в Костянтинівці зафіксовано два авіаудари. Загинуло троє людей, ще один отримав поранення. Пошкоджено 21 приватний будинок, адміністративну будівлю та об'єкт критичної інфраструктури.
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