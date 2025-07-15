Військовий завод у Липецькій області Росії зазнав пошкоджень внаслідок атаки дрона

Цехи військового заводу в Липецькій області Росії зазнали пошкоджень через атаку безпілотника. Фото: ASTRA

Вранці 15 липня як мінімум чотири безпілотники поцілили по території заводу «Енергія» у місті Єлець Липецької області РФ. Про це повідомляє видання ASTRA із посиланням на власні джерела. Ще один БПЛА, за даними видання, був збитий російським військовим гелікоптером.

Зазначається, що внаслідок атаки спалахнув дах одного з цехів, також пошкоджено покрівлю адміністративної будівлі. Один із працівників підприємства дістав поранень.

Нагадаємо, раніше було опубліковано кадри пожежі, зняті в районі заводу. Дим було видно на значній відстані.

Це вже не перша атака на підприємство. На початку липня на території заводу «Енергія» нібито впали не менше 12 безпілотників, а в ніч проти 23 травня внаслідок удару та пожежі постраждали 9 співробітників.

ПАТ «Енергія» займається виробництвом хімічних джерел струму, що використовуються в оборонній промисловості, авіації, морському транспорті та енергетиці.