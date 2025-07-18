БПЛА ЗСУ прилетіли за 450 км із ФАБ-250 на «Щекиноазот»

Пожежа на хімпідприємстві «Щекиноазот» після удару.

Вночі 17 липня безпілотники 14-го окремого полку БпАК завдали удару по хімічному підприємству «Щекиноазот» у селищі Первомайський Тульської області РФ. Військові Telegram-канали опублікували фото одного з БПЛА, на якому чітко видно підвіс із ФАБ-250 і 120-мм мінами.

БПЛА з ФАБ-250 і 120-мм мінами на підвісі — використаний під час удару по «Щекиноазот».

За попередньою інформацією, внаслідок атаки було пошкоджено ректифікаційну колону, що спричинило пожежу, паропровід високого тиску і дах однієї з печей. Завод перебуває під санкціями України та виробляє метанол, сірчану кислоту та інші хімічні речовини.



Застосування такого типу боєприпасів під час удару по критичній промисловій інфраструктурі — ще один приклад еволюції українських дронів і можливостей їхнього бойового навантаження.



До українського кордону — понад 450 км від місця удару, що підкреслює дальність застосування ФАБ-250 з безпілотників. Модифіковані дрони цієї серії здатні долати до 2 000 км і повертатися на базу.



Раніше подібну технологію вже застосовували під час удару по нафтопроводу «Дружба» у Брянській області та заводу у Тверській області.



Крім того, дрони цього типу використовувалися для ударів по виробництву «Шахедів» у місті Єлабуга (Татарстан), а також для атак на нафтопереробні заводи.



Особливість удару ФАБ-250 у тому, що це не просто «камікадзе»: дрон може скинути бомбу і повернутися, посилюючи ефективність і повторюваність операцій.