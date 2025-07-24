РФ снова ударила по портам Одессы и ж/д инфраструктуре

Российские войска продолжают прицельные обстрелы гражданской инфраструктуры и железнодорожного подвижного состава. Об этом сообщает пресс-служба «Укрзализныци».
Минувшей ночью враг вновь атаковал портовую инфраструктуру в Одессе, стремясь заблокировать доступ к портам. Однако сработала система мониторинга и оповещения, и все сотрудники успели укрыться — никто не пострадал.
«Сейчас активно восстанавливаем разрушенные объекты. Сочувствуем каждому и каждой, кто понёс потери от действий оккупантов», — заявили в «Укрзализныце».
Ранее появилась информация о массированной ночной атаке БПЛА «Шахед» по Одессе.
Напомним, Россия нанесла ракетный удар по железнодорожной инфраструктуре в Черновицкой области.
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