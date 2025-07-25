З Костянтинівки сьогодні евакуювали ще шістьох мешканців — МВА

Шістьох мешканців евакуювали з Костянтинівки Донецької області 25 липня. Фото: МВА

У п'ятницю, 25 липня, Костянтинівська міська військова адміністрація організувала черговий етап евакуації мирного населення.

За повідомленням начальника МВА Сергія Горбунова у Фейсбуці, цього разу шестеро людей вирішили залишити прифронтову територію і вирушити в безпечніші області.

Зазначається, що евакуйованих передали представникам благодійного фонду «Ангели порятунку», який забезпечить їхнє транспортування, розміщення та необхідну допомогу.

Адміністрація подякувала фонду за постійну підтримку та наголосила, що турбота про безпеку мешканців залишається пріоритетом.

Раніше повідомлялося, що протягом минулої доби російські війська вбили двох мирних жителів Донецької області — обидва загинули в Костянтинівці. Крім того, у Костянтинівці через обстріл за добу постраждали 14 осіб.