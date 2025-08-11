Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Вода на Донбасі

На окупованій Донеччині ввели до експлуатації Монахівський водовід з метою покращити постачання Донецька та Макіївки

11 серпня 2025, 17:35

На окупованій Донеччині ввели до експлуатації Монахівський водовід з метою покращити постачання Донецька та Макіївки

В угрупуванні «ДНР» вважають, що будівництво Монахівського водоводу дозволить знизити напруженість у питанні забезпечення водою мешканців Донецько-Макіївської агломерації. Фото: ДАН В угрупуванні «ДНР» вважають, що будівництво Монахівського водоводу дозволить знизити напруженість у питанні забезпечення водою мешканців Донецько-Макіївської агломерації. Фото: ДАН

У суботу, 9 серпня, у керівництві угруповання «ДНР» прозвітували про будівництво Монахівського водоводу. Він призначений для перекачування води з Монахівського кар'єру до Ханженківського водосховища.

Про це з посиланням на «мінбуд ДНР» повідомляє окупаційне видання ДАН.

«Терміни проведення робіт були скорочені до мінімуму і зайняли лише два з половиною тижні. За цей час проклали 960 метрів трубопроводу і встановили на пантон один занурювальний насос», — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що прискорити будівництво допомогло, зокрема, використання передових чавунних труб швидкого монтажу.

«Будівництво водоводу дозволить знизити напруженість у питанні забезпечення водою мешканців Донецько-Макіївської агломерації», — запевняють у «мінбуді».

Інше
Вода на Донбасі
@novosti.dn.ua

