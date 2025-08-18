Пушилін вкотре пообіцяв налагодити подачу води, але проблема залишається

Глава окупаційної адміністрації Донецька Денис Пушилін заявив, що протягом цього тижня мають намір «вирівняти ситуацію» з недотриманням графіків подачі води. За його словами, перебої планують усунути там, де це технічно можливо.

Подібні заяви звучать регулярно, проте перебої з водопостачанням на тимчасово окупованих територіях на Донеччині залишаються звичним явищем.

Мешканці скаржаться на те, що подача води здійснюється щогодини та з перебоями, а в деяких районах відсутня тижнями.

Нагадаємо, в угрупуванні «ДНР» оголосили про введення з 1 серпня понижувального коефіцієнта на послуги водопостачання та водовідведення.