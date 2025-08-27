Переселенці, які втратили житло на окупованих територіях, зможуть отримати допомогу. Яка сума передбачена

Кабінет міністрів України. Фото: КМУ

Кабінет міністрів України розширює програму «єВідновлення». Про це повідомила прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко.



За її словами, внутрішньо переміщені особи, які втратили житло на окупованих територіях, зможуть отримати допомогу від держави – до двох мільйонів гривень на одну людину чи сім'ю.



«На старті програма буде доступна для ВПО, які мають статус УБД, та людей з інвалідністю внаслідок війни. Подати заявку на отримання житлового ваучера можна буде через «Дію», а потім – в ЦНАП або у нотаріусів. Програма запрацює за два місяці після опублікування постанови», – заявила Свириденко.

Нагадаємо, що уряд продовжив виплати на проживання для найбільш вразливих категорій ВПО.