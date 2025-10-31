ССО України знищили «БУК-М3» та РЛС «Небо-У» в Ростовській області

Сили спеціальних операцій України знищили новітній зенітно-ракетний комплекс «БУК-М3» і вразили радіолокаційну станцію раннього виявлення «Небо-У» російських військ. Про це повідомляє Командування Сил спеціальних операцій ЗС України.



За даними ССО, в ніч на 28 вересня українські спецпідрозділи спільно з повстанським рухом в Росії «Чорна Іскра» провели спецоперацію, в результаті якої були виведені з ладу два критично важливих елементи системи ППО противника.

Обидва об'єкти були знищені в Ростовській області. Вартість кожного з комплексів оцінюється в сотні мільйонів доларів.



ЗРК «БУК-М3» здатний вражати цілі на відстані до 80 км, а РЛС «Небо-У» виявляє винищувачі на відстані до 400 км. Ці системи становили значну загрозу для роботи української авіації та перешкоджали deep strike-ударам, проте тепер вони знищені.