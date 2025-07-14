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ЗСУ накрили новітній ЗРК «Бук-М3» на $45 млн

14 липня 2025, 10:22

ЗСУ накрили новітній ЗРК «Бук-М3» на $45 млн

«Бук-М3» РФ до удару по ньому. «Бук-М3» РФ до удару по ньому.

Розвідники бригади «Чорний ліс» виявили та скоригували вогонь по позиції новітнього зенітно-ракетного комплексу середньої дальності «Бук-М3», що належить російським окупантам. Відео удару опубліковано на сторінці бригади у Facebook.

Комплекс «Бук-М3» вважається однією з ключових компонентів системи ППО армії РФ. Його вартість оцінюють приблизно в 45 мільйонів доларів. На відео видно, як після удару система починає диміти.

Момент «прильоту» по ЗРК окупантів.

Загалом, за минулу добу втрати російських військ склали близько 1130 осіб.

Крім того, українські сили знищили 3 танки, 4 бойові броньовані машини, 51 артилерійську систему, 124 БПЛА оперативно-тактичного рівня, 102 одиниці автомобільної техніки та 3 одиниці спецтехніки противника.

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