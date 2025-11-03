Водна криза в Маріуполі загрожує перекинутися в Бердянськ

Пересихаюча річка Кальміус у Маріуполі. Скріншот: t.me/andriyshTime

Річки Кальчик та Кальміус у районі Маріуполя Донецької області стрімко міліють та заболочуються. За словами керівника Центру вивчення окупації Петра Андрющенка, якщо російська окупаційна влада реалізує план з'єднання водосховищ, Кальміус може фактично зникнути як річка.

Йдеться, ймовірно, про з'єднання Павлопольського та Старокримського водосховищ. У Бердянську (Запорізька область) Кальміус поки що знаходиться в кращому стані, ніж на окупованій частині Донецької області, де річка пересихає і перетворюється на смердючий струмок.



У відкритих джерелах стан Кальміуса найчастіше обговорюється саме у контексті руйнувань на захоплених територіях Донецької області. Увага на нижню течію — у міста Бердянськ — поки що не акцентується.

Бердянськ розташований нижче за течією Кальміуса, який живиться із Павлопольського водосховища. Однак через зниження рівня води та забруднень на Донеччині під загрозою може опинитись і екосистема нижньої течії, включаючи прибережні райони Запорізької області.

Окупаційні «проєкти» на Азові та Донбасі руйнують водні ресурси регіону, перетворюючи унікальні екосистеми на зони екологічного лиха.

Нагадаємо, Монахівський кар'єр в окупованій частині Донецької області стрімко міліє — тепер на його дні можна побачити колись затоплені автобуси.