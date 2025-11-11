У Харкові відкрився хаб для мешканців Покровської громади

Хаб запрацював у Харкові для мешканців Покровської громади. Фото: Покровська ГВА

У Харкові запрацював черговий гуманітарний хаб «Єднання», в якому житимуть мешканці Покровської громади. Відповідне рішення затверджено розпорядженням начальника Покровської міської військової адміністрації Сергія Добряка. Про це повідомили у пресслужбі Покровської міської військової адміністрації.



«Його діяльність спрямована на координацію та надання допомоги внутрішньо переміщеним особам — консультаційній, гуманітарній, продовольчій та непродовольчій», — йдеться у повідомленні.



У Харківській області мешкають близько трьох тисяч жителів Покровської громади. У хабі вже зареєстровано понад 200 осіб (близько 75 сімей).





Раніше ми писали, що з початку жовтня 438 мешканців Донеччини розселили у регіонах України. Серед них — 153 маломобільні особи. Евакуація на Донеччині триває щодня. Людей розміщують на заході України та в центральній частині — Чернівецькій, Кіровоградській, Полтавській, Хмельницькій та Львівській областях.



Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»