«Шахеди» атакували Краматорську громаду: пошкоджені будинки та автомобілі

Наслідки удару по Краматорській громаді. Фото: Краматорська МВА

12 листопада о 22:10 російські війська вдарили по Краматорській громаді Донецької області. Про це повідомив голова Краматорської міської військової адміністрації Олександр Гончаренко.



Загарбники двома БПЛА «Герань-2»/«Шахед» атакували приватний сектор.



Пошкоджені вісім приватних будинків та два автомобілі. За попередньою інформацією, без постраждалих.

Нагадаємо, що 12 листопада «шахеди» також атакували місто Слов'янськ на Донеччині, внаслідок чого пошкоджені та зруйновані адміністративні будівлі.

Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко