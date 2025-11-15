Двоє цивільних постраждали за добу на Донеччині

На Донеччині за минулу добу, 14 листопада, постраждали двоє людей. Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.



«За 14 листопада росіяни поранили 2 жителів Донецької області», — зазначив він.





З початку повномасштабної війни на Донеччині загинуло 3732 особи, отримали поранення — 8448. Загальна кількість жертв росіян на Донеччині представлена без урахування Маріуполя та Волновахи.



Раніше ми писали, що за 13 листопада росіяни поранили трьох мешканців Донецької області.

Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»