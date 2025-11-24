Нічний удар БпЛА по Харкову: є загиблі, серед потерпілих діти

Росія завдала удару по житлових кварталах Харкова. Фото: Харківська ОВА

Нацполіція України повідомила про наслідки масованої атаки російських БПЛА у Харкові ввечері 23 листопада близько 21:30. За даними відомства, противник завдав серію ударів по трьох районах міста — Шевченківському, Холодногірському та Салтівському.



Станом на 06:30, за офіційною інформацією, загинули четверо городян. Серед них — 69-річна, 61-річна та 41-річна жінки, а також 55-річний чоловік. У поліції наголосили, що травми, які вони отримали, були несумісні із життям.



Постраждали ще 13 людей, серед них 12-річний хлопчик і 11-річна дівчинка. Дітям допомогу надали безпосередньо на місці події.



Удари призвели до руйнувань у житлових кварталах: пошкоджено приватні будинки, багатоквартирні будівлі, споруди садового товариства, а також одне цивільне підприємство. У кількох місцях спалахнули пожежі.

Росія завдала удару по житлових кварталах Харкова. Фото: Харківська ОВА

Правоохоронці продовжують роботу на місцях влучань. У повідомленні Нацполіції йдеться: «Поліцейські проводять детальний огляд, збирають речові докази та документують воєнні злочини росіян».

Раніше ми писали, що на Слов'янськ учора було скинуто три авіабомби.

Авторка новини: Наталія Нестеренко, випускаюча редакторка «Новин Донбасу»