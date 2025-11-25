ВСУ нанесли удар по российскому самолёту А-60 — Генштаб

Генеральный штаб Украины подтвердил, что Вооружённые силы нанесли удар по российскому экспериментальному самолёту А-60 во время атаки на авиазавод «ТАНТК им. Г.М. Бериева» в Таганроге.



Операция состоялась в ночь на 25 ноября. Подразделения Ракетных войск и артиллерии, Сил специальных операций, береговых ракетных войск ВМС и Сил беспилотных систем применили реактивные БПЛА «Барс» и крылатые ракеты «Нептун» для поражения стратегических объектов РФ.



Помимо завода «Бериева», подтверждено попадание по предприятию «Атлант Аэро», производящему БПЛА «Молния». На территориях возникли крупные пожары и серии взрывов.



А-60 — экспериментальный самолёт на базе Ил-76, который Россия использует в проектах боевых лазерных систем. На заводе также ремонтируют самолёты ДРЛО А-50 и стратегические бомбардировщики Ту-95МС.



Кроме того, Силы обороны поразили нефтяной терминал «Шесхарис» в Новороссийске и Туапсинский НПЗ. По предварительным данным, повреждены нефтяные стендеры и пусковая установка ЗРК С-400.

Автор: Шевченко Олег, выпускающий редактор «Новостей Донбасса»