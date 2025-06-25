Ймовірно, у російському Таганрозі дрони атакували військовий завод

У російському Таганрозі вночі пролунали вибухи. Ймовірно, було атаковано військовий завод. Кадр із відео

Пізно ввечері 24 червня та після опівночі дрони атакували російське місто Таганрог: місцеві чули серію вибухів, активно працювала протиповітряна оборона. Під ударом імовірно опинився місцевий завод «Атлант-Аеро», який спеціалізується на компонентах для бойових БПЛА та систем управління.

Зокрема, підприємство залучено до проектів виробництва дронів «Оріон», комплексів РЕБ та інших складових для безпілотників, які Росія застосовує на війні з Україною, повідомив речник Центру протидії дезінформації при РНБО України Андрій Коваленко у своєму телеграм-каналі.

«У Таганрозі щось невідоме прилетіло до заводу "Атлант-Аеро"», — йдеться в повідомленні.

Місцеві канали також розповсюдили кадри атаки безпілотників по регіону. На відеозаписах у мережі чути роботу ППО та видно спалахи в небі.

Водночас російські канали не повідомляють про атаку дронів на заводі «Атлант-Аеро». За їхньою інформацією, внаслідок атаки БпЛА у Таганрозі зафіксовано падіння уламків на території стадіону «Авангард», де почалася пожежа через загоряння покрівлі.

В Азові, неподалік Таганрога, внаслідок атаки дронів нібито пошкоджено покрівлю зернового складу в порту.

Підтвердження атаки на заводі «Атлант-Аеро» у Таганрозі на момент публікації не надходило.