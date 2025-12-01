РФ вдень завдала удару по Краматорську

У понеділок, 1 грудня, російські окупанти вдарили по Краматорську на Донеччині. Про це повідомили у пресслужбі Краматорської міської військової адміністрації.
«О 12:55 російські війська завдали ударів по одному з мікрорайонів міста та по приватному сектору громади», — йдеться у повідомленні.
На місці працюють усі відповідні служби.
Раніше ми писали, що в Лимані Донецької області за минулу добу, 30 листопада, поранено одну людину під час обстрілу російських військ.
Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»
Переможемо цензуру разом!Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях