РФ вдень завдала удару по Краматорську

Росіяни атакували Краматорськ. Фото: Краматорська МВА

У понеділок, 1 грудня, російські окупанти вдарили по Краматорську на Донеччині. Про це повідомили у пресслужбі Краматорської міської військової адміністрації.



«О 12:55 російські війська завдали ударів по одному з мікрорайонів міста та по приватному сектору громади», — йдеться у повідомленні.





На місці працюють усі відповідні служби.



Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»