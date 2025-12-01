За сутки в Донецкой области ранен один человек при обстреле

В Лимане Донецкой области за прошедшие сутки, 30 ноября, получил ранения один человек при обстреле российских войск. Об этом сообщил начальник Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.



«За 30 ноября россияне ранили 1 жителя Донецкой области», — отметил он.





С начала полномасштабной войны в Донецкой области погибли 3744 человека, получили ранения — 8502. Общее количество жертв россиян в Донецкой области представлено без учета Мариуполя и Волновахи



Ранее мы писали, что 30 ноября 2025 года российские войска вновь нанесли удар по Доброполью в Донецкой области. По предварительным данным, атака была осуществлена ударными беспилотниками.

Авторка новости: Каролина Гайдук, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»